Des manifestations éclatent aux quatre coins de la Catalogne, dont l'aéroport de Barcelone

La condamnation lundi à des peines de prison de neuf indépendantistes catalans pour la tentative de sécession de 2017 provoque de vives réactions en Catalogne. Des militants indépendantistes ont appelé à bloquer l'aéroport de Barcelone, indiquent les médias espagnols. Des routes sont aussi occupées. La police met en place des renforts en plusieurs endroits, comme l'aéroport ou les gares.

Des manifestations ont lieu à Gérone, Lleida, Tarragone ou encore Manrèse, répondant à l'appel à la mobilisation des Comités de défense de la République (Comités de Defensa de la República) et du groupe Tsunami Democratic. Le trafic des trains était notamment interrompu à Gérone, lundi en début d'après-midi, la gare et les voies étant occupées par des centaines de manifestants, indique la société nationale d'exploitation des chemins de fer espagnols, Renfe. Ils étaient également nombreux à l'aéroport de Barcelone El Prat avec l'objectif "de le paralyser". La plateforme Tsunami Democratic a également diffusé, via Telegram, de fausses cartes d'embarquement, ce qui a provoqué la pagaille aux contrôles.