Excès de vitesse: des milliers de contrevenants ont reçu quelque chose en plus avec leur PV

Depuis le 21 mai, 200.000 contrevenants ont reçu, en même temps qu'une amende, un message de sensibilisation semi-personnalisé en lien avec l'infraction commise. Désormais, ces fiches seront également envoyées aux automobilistes qui roulent trop vite hors des autoroutes, une infraction régionalisée, rapporte lundi l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR).



"En partenariat avec l'administration fédérale, les Régions flamande, bruxelloise et wallonne mettent en place une nouvelle fiche de sensibilisation concernant les infractions régionalisées en matière d'excès de vitesse. Elle reprend les avantages d'une conduite responsable et sécurisée tout en communiquant quelques astuces pour respecter facilement les limitations de vitesse", explique l'AWSR.



Depuis mai dernier, 200.000 contrevenants au code de la route ont déjà reçu une fiche de sensibilisation, dont 87% à la suite d'un excès de vitesse sur autoroute (163.090 fiches). Les autres messages envoyés concernent l'usage d'un téléphone au volant (14.933 fiches), le non-port de la ceinture de sécurité ou le non-usage du siège enfant (7.698 fiches) et l'alcool au volant (2.570 fiches).



Les prochains à recevoir ces fiches seront les conducteurs verbalisés lors du Speedmarathon du 8 octobre dernier, en ce compris ceux qui ont été contrôlés sur une route secondaire du pays. Ce sera le cas de 7.371 personnes verbalisées au cours des contrôles menés en Wallonie, précise l'AWSR.