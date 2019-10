Incendie à Etterbeek: les occupants avaient évacué l'immeuble à l'arrivée des pompiers

(Belga) Un incendie s'est déclaré lundi vers 15h15 dans un immeuble de 4 étages situé rue Général Leman à Etterbeek, a indiqué en soirée Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé ou de personne intoxiquée. A l'arrivée des pompiers, tous le occupants avaient déjà évacué les lieux.

Le feu est parti dans la cuisine d'un appartement localisé au second étage. La cause de l'incendie est accidentelle. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers, mais l'appartement en cause a subi d'importants dégâts. Il est inhabitable. L'habitante des lieux a été prise en charge par la police. Les autres occupants de l'immeuble ont pu réintégrer leurs appartements après ventilation des lieux par les pompiers. (Belga)