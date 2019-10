Opération de contrôle d'établissements horeca et commerces en zone boraine: 6 ont été fermés car "ils cumulaient trop d'infractions"

Samedi soir de 18h à 1h, des membres de la police Boraine ont prêté appui à divers services publics dans le cadre de contrôles d’établissements, rapporte la police locale: 14 commerces ont été contrôlés parmi lesquels des snacks, des salons de coiffure, des pizzerias, un café,... Six d’entre eux ont été fermés et les scellés posés le temps que le commerçant se mette en ordre car ils cumulaient trop d’infractions. Les autres commerces ont pour la plupart fait l’objet d’un avertissement ou d’un PV, informe la police locale qui précise que, parmi les infractions constatées, ont été relevés des travailleurs non déclarés ou pas déclarés en totalité, un travailleur en séjour illégal, et des cotisations sociales non payées.