"Plus rien ne fonctionne dans les gares à Bruxelles" confient des navetteurs: la panne n'est pas totalement résolue

Plusieurs navetteurs ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous de RTL INFO pour signaler des perturbations sur le réseau ferroviaire à Bruxelles ce mardi en fin d'après-midi. "Circulation des trains bloquée suite à un souci informatique", nous a confié un témoin à 17h47. "Megapanne d'affichage sur les quais, bondés avec des gens perdus. Un enfer pendant les travaux de la SNCB", s'est exprimé un voyageur qui travaille à Bruxelles mais habite à La Louvière. "Plus rien ne fonctionne dans les gares Centrale et Nord", nous a écrit un autre témoin un peu plus tôt.



Le problème est survenu du côté d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire. D'après son porte-parole, un problème technique s'est produit dans un centre situé en-dehors de Bruxelles entre 17h05 et 17h25. C'est la capitale qui a été la plus touchée, mais des perturbations sont également signalées en Wallonie. Par mesure de sécurité, les départs des trains ont été annulés durant la durée du problème.





Pas tout à fait résolu ce mardi soir



Peu avant 18h, Infrabel nous a indiqué que les panneaux d'affichage ont été relancés. Peu après 18h, la SNCB a annoncé sur son site que le trafic ferroviaire était fortement perturbé entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord et que des retards et des annulations étaient possibles. "Nous mettons tout en oeuvre pour que le traffic ferroviaire soit rétabli le plus vite possible", ajoute la société des chemins de fer.



Vers 21h45, les problèmes informatiques qui affectent actuellement les gares bruxelloises ne sont pas encore résolus mais n'empêchent pas les trains de circuler. Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, conseillait aux voyageurs, mardi en début de soirée, d'attendre leur train sur le quai normalement prévu. En cas de changement, ils seront avertis par le personnel sur place.



Selon Infrabel, le redémarrage du système informatique n'a en effet pas totalement réussi. Les panneaux d'information et le système d'annonce continuent de fonctionner en certains endroits mais pas à d'autres. Les informations sur les planificateurs de voyages peuvent ne pas être à jour non plus.