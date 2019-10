Condamnations des indépendantistes catalans - La protestation se poursuit, les manifestants se frottent à la police à Barcelone

(Belga) Des milliers de manifestants sont à nouveau sortis dans les rues en Catalogne, mardi soir, pour protester contre la condamnation lundi de neuf indépendantistes par la Cour suprême espagnole. Dans la capitale régionale Barcelone, manifestants et policiers se sont affrontés, les premiers lançant divers objets, les seconds répondant à coups de matraque.

Ces actions menées dans plusieurs villes ont été sollicitées par l'Assemblée nationale catalane (ANC) et l'organisation civile Omnium Cultural, dont les anciens leaders font partie des condamnés. Plus tôt dans la journée, des activistes avaient bloqué plusieurs routes de la région, tandis qu'à Gérone, Lleida et Tarragone, de nombreux partisans de l'indépendance sont descendus dans les rues. Des dizaines de vols ont été supprimés ou retardés à l'aéroport de Barcelone mardi en matinée. Au cours de ces différentes actions de protestation, on a dénombré une septantaine de blessés. Trois activistes ont été arrêtés, selon les médias. (Belga)