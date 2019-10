Golf: Tiger Woods rédige ses mémoires, intitulées "Back", pour rétablir sa vérité

Tiger Woods, le golfeur aux 15 titres majeurs, a annoncé mardi qu'il était en train d'écrire son autobiographie, intitulée "Back", afin de corriger, selon lui, "beaucoup d'erreurs" et de désinformation sur sa vie et sa carrière.

"Des livres, des articles, des émissions de TV, la plupart du temps remplis d'erreurs, de spéculation et d'inexactitudes, ont été écrits et faits sur moi. Ce livre est mon histoire définitive avec mes mots à moi et qui expriment mes pensées. Il décrit mes sentiments et ce qui s'est passé dans ma vie", explique Woods, âgé de 43 ans et vainqueur au Masters d'Augusta, en avril 2019, de son 15e trophée en Grand Chelem.

Le Tigre souligne qu'il écrit son livre avec la coopération de sa famille, de ses amis et de son "cercle intime". L'ouvrage, dont la date d'édition n'a pas encore été annoncée, sera publié par une maison d'édition new-yorkaise.

Woods a précisé qu'il parlerait aussi de sa vie privée et des blessures qui l'ont contraint à se faire opérer du dos à quatre reprises.

"J'y travaille régulièrement et j'ai hâte de poursuivre l'écriture afin de créer un livre que les gens aimeront lire", a ajouté le golfeur.

Tiger Woods a déjà publié deux livres: "The 1997 Masters My Story" (Mon histoire du Masters 1997) et "How I Play Golf" (Comment je joue au golf), publié en 2001 en collaboration avec Golf Digest.

Woods a prévu de reprendre la compétition la semaine prochaine au Japon, au Zozo Championship.