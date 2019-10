Nouvelle nuit de protestation en Catalogne, où 25 manifestants ont été interpellés

(Belga) Des heurts entre manifestants et policiers ont à nouveau éclaté dans la nuit de mardi à mercredi en Catalogne, après la condamnation lundi par la Cour suprême espagnole de neuf leaders régionaux indépendantistes à des peines comprises entre neuf et 13 ans de prison. Vingt-cinq personnes ont été interpellées et 74 autres ont été prises en charge par les services de secours dans différentes villes catalanes, selon le quotidien espagnol El País qui se base sur un décompte de la police régionale, les Mossos d'Esquadra.

À Barcelone, où quelque 40.000 personnes s'étaient rassemblées, des protestataires ont bouté le feu à des barricades et lancé des projectiles, dont des pierres et des fumigènes, en direction des forces de l'ordre. La police a procédé à trois interpellations pour trouble à l'ordre public et violences envers les policiers. La tension était également palpable à Tarragone (13 interpellations), Lérida (8), Sabadell (1) et Gérone. Dans un communiqué, le gouvernement espagnol a dénoncé "la violence généralisée des manifestations" et estimé que cette agressivité n'était pas le fruit "d'un mouvement citoyen pacifique" mais était "coordonné par des groupes usant de la violence en rue pour rompre le vivre-ensemble en Catalogne". L'exécutif fédéral a également rappelé son intention de garantir la sécurité dans cette région du nord-est de l'Espagne, secouée par une crise sans précédent depuis la tenue d'un référendum interdit par Madrid sur l'indépendance le 1er octobre 2017 et sa répression musclée. Lundi, la Cour suprême espagnole, la plus haute instance juridique du pays, a condamné 12 leaders sécessionnistes pour leur implication dans l'organisation de ce scrutin populaire. Neuf d'entre eux, pour la plupart membres de l'ancien gouvernement catalan, ont écopé de peines de prison pour sédition et détournement de fonds publics, tandis que les trois autres ont été condamnés à des amendes de 60.000 euros chacun pour désobéissance. Les manifestants pro-indépendance ont réagi mardi en bloquant des routes, voies de chemin de fer et l'aéroport de Barcelone.