Comment le cerveau accroît ou diminue la perception de la douleur

La perception de la douleur est essentielle pour la survie, mais l'intensité de la douleur ressentie peut être amplifiée ou diminuée: par exemple, des soldats blessés au combat se rappellent souvent ne rien avoir ressenti sur le moment.

Une nouvelle étude publiée mardi dans la revue scientifique américaine Cell Reports s'intéresse au circuit cérébral responsable de l'accroissement ou de la diminution des signaux de douleur. Elle compare ce mécanisme à la manière dont un thermostat contrôle la température dans la pièce d'une maison.

Yarimar Carasquillo, principal auteur de l'étude et chercheuse au National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), a déclaré à l'AFP que la région responsable de ce mécanisme était l'amygdale centrale, structure cérébrale essentielle dans le décodage des émotions.

Selon l'étude, elle semble jouer un double rôle.

En effectuant des recherches sur des souris, Yarimar Carasquillo et ses collègues ont découvert que l'activité dans les neurones qui expriment la protéine kinase C-delta amplifient la douleur, alors que les neurones qui expriment la somatostatine inhibent la chaîne de transmission dans les nerfs utilisés pour communiquer la douleur.

L'amygdale centrale n'est pas complètement responsable de la gestion de la douleur. Son rôle est par exemple de réagir au stress ou à l'anxiété qui amplifient la douleur, ou bien la concentration sur une tâche qui détourne l'attention de la personne et réduit sa perception de la douleur.

Ressentir la douleur peut être un avertissement essentiel signalant à la personne qu'elle a besoin d'aide, par exemple pour les personnes qui ont une appendicite ou une crise cardiaque.

Les personnes qui naissent avec une insensibilité à la douleur ne réalisent souvent pas la gravité des blessures qu'elles subissent et sont par conséquent en plus grand danger d'en mourir.

Cependant, toute douleur n'est pas utile. D'après un sondage datant de 2012, environ 11% des adultes américains ressentent de la douleur physique chaque jour.

Cela conduit souvent à la dépendance envers de puissants antalgiques comme les opiacés, ou bien à des tentatives d'automédication au moyen de médicaments contrefaits ou illégaux qui contiennent de plus en plus souvent du fentanyl, un opiacé de synthèse extrêmement puissant et dangereux.

En s'efforçant de mieux de comprendre les mécanismes cérébraux responsables de la modulation de la douleur, les chercheurs espèrent découvrir de meilleurs traitements, des traitements qui viseraient uniquement les formes de douleur qui sont "mauvaises" et inutiles.

"La réaction saine, c'est: vous ressentez une douleur, elle vous dit que quelque chose ne va pas, vous êtes soigné, et la douleur s'en va", a expliqué Yarimar Carasquillo.

"Dans le cas de la douleur chronique, cela ne se produit pas, le système est bloqué. Si nous pouvons identifier ce qui bloque le système, nous pouvons inverser le phénomène", a-t-elle dit.

ia/bgs/plh/cn