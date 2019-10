Espagne: 51 arrestations après les violences en Catalogne

(Belga) Cinquante-et-une personnes ont été arrêtées en Catalogne après les violences dans la nuit de mardi à mercredi lors des manifestations contre la condamnation de dirigeants indépendantistes, a annoncé mercredi le gouvernement espagnol. Selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, 29 personnes ont été arrêtées dans la province de Barcelone, 14 dans celle de Tarragone et 8 dans celle de Lérida.

En outre, 72 policiers régionaux et nationaux ont été blessés dans ces heurts qui suivent la condamnation lundi par la Cour suprême espagnole de neuf leaders régionaux indépendantistes à des peines comprises entre neuf et 13 ans de prison. Certains agents souffrent de fractures, selon le ministère. Conteneurs en feu, charges policières: le centre de Barcelone a vécu des scènes de guérilla urbaine mardi soir. Des échauffourées ont également eu lieu à Gérone, Tarragone ou Lérida où, comme à Barcelone, les associations indépendantistes avaient appelé à manifester devant les bâtiments gouvernementaux. À Barcelone, où quelque 40.000 personnes s'étaient rassemblées, des protestataires souvent masqués ont bouté le feu à des barricades et lancé des projectiles, dont des pierres et des fumigènes, en direction des forces de l'ordre. Selon le gouvernement, la ligne à grande vitesse entre Barcelone et la France a été coupée après un sabotage. Des marches vont partir mercredi de cinq villes catalanes pour converger vers Barcelone vendredi, jour de "grève générale" et de manifestation de masse. Lundi, la Cour suprême espagnole, la plus haute instance juridique du pays, a condamné 12 leaders sécessionnistes pour leur implication dans l'organisation de ce scrutin populaire. Neuf d'entre eux, pour la plupart membres de l'ancien gouvernement catalan, ont écopé de peines de prison pour sédition et détournement de fonds publics, tandis que les trois autres ont été condamnés à des amendes de 60.000 euros chacun pour désobéissance. (Belga)