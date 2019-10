Le Nobel de littérature Peter Handke ne répondra plus à la presse

(Belga) Une rencontre prévue mercredi dans sa région natale entre le prix Nobel autrichien de littérature 2019 Peter Handke et des journalistes a été annulée selon son organisateur, l'écrivain pro-serbe refusant désormais de s'exprimer sur les réactions provoquées par sa distinction.

Arrivé mardi pour être honoré par les élus locaux en Carinthie (sud), l'auteur âgé de 76 ans qui réside près de Paris n'a pas apprécié que des reporters autrichiens l'interrogent à l'improviste sur l'émotion suscitée par sa distinction en Bosnie, au Kosovo et en Albanie. "Je n'entends sortir de la bouche de personne quelque chose qui puisse me donner l'impression qu'on a lu quelque chose de moi ou que l'on sait ce que j'ai écrit" a-t-il déploré, affirmant selon la télévision publique ORF détester les journalistes, avant d'interrompre la conversation. "C'est toujours la seule et même question: on me demande de réagir aux réactions. Je suis un écrivain, je viens de Tolstoï, je viens d'Homère, je viens de Cervantes, laissez-moi en paix et ne me posez pas ce genre de questions." Selon les médias autrichiens, Peter Handke dit désormais ne plus jamais vouloir répondre aux médias qui, selon lui, ne s'intéressent nullement à sa littérature, malgré son prix Nobel. Même si les positions publiques de l'écrivain diffèrent fortement de la teneur de ses écrits, Peter Handke est considéré par certains comme un admirateur de Slobodan Milosevic et un "négationniste" des crimes commis durant les guerres dans l'ex-Yougoslavie. En recevant le prestigieux Grand Prix du livre allemand lundi, l'auteur d'origine bosnienne Sasa Stanisic, qui a fui les conflits à l'âge de 14 ans et habite aujourd'hui à Hambourg, a rappelé avoir eu "la chance d'échapper à ce que Peter Handke ne décrit pas dans ses textes". "Le fait que je sois autorisé à être présent aujourd'hui devant vous est dû à une réalité que cette personne n'a pas encore appréhendée", a déclaré M. Stanisic. (Belga)