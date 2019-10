Cargo échoué en Corse: un barrage antipollution installé avant le pompage

Un barrage anti-pollution était installé mercredi par précaution autour du cargo Rhodanus, qui s'est échoué dimanche à proximité de Bonifacio, avant le début des opérations de pompage des 38 tonnes d'hydrocarbures qu'il contient, a indiqué la préfecture maritime.

Cette mise en place est "préventive", a insisté la préfecture maritime, précisant qu'il n'y avait "toujours aucune pollution" constatée et que la société envoyée par l'armateur et les assureurs pour le pompage était sur place et commençait à installer son matériel.

Lundi, les autorités avaient présenté ce pompage comme étant la priorité, précisant que ce n'était pas du fuel lourd mais du gazole de propulsion.

L'évacuation totale du bateau pourrait prendre "quelques jours comme (...) quelques mois", avait estimé le préfet maritime de la Méditerranée Laurent Isnard.

Il avait indiqué que "des experts d'architecture navale" étudiaient l'état du cargo de 4.000 tonnes qui transportait 2.650 tonnes de bobines d'acier, pour voir "les efforts qu'il peut supporter", en particulier en cas de remorquage.

Mardi, de nouvelles inspections ont été menées ainsi qu'un renforcement de la sécurisation du site qui se trouve au coeur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, la plus grande de France métropolitaine. La navigation et les activités nautiques ont été interdites dans un rayon de 1.000 mètres autour du navire.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, Élisabeth Borne, qui s'est rendu sur place lundi, a fustigé un accident qui n'est "pas acceptable" de ce cargo battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda mais propriété de l'armateur allemand West-Trade Logistic GmbH. Il s'est échoué sur des rochers à proximité des plages de Cala Longa dans la nuit de samedi à dimanche.

Elle compte "remonter à la charge" auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) "pour obtenir des règles plus strictes sur la navigation dans ces Bouches de Bonifacio" avec notamment "des dispositifs de séparation de trafic pour bien gérer le trafic, des obligations notamment de pilotage et puis des interdictions de matières dangereuses".

Un "défaut de veille a été déterminant" dans la survenue de l'échouement du cargo, a indiqué lundi soir le ministère de la Transition écologique, qui a saisi le Bureau enquête accident maritime (BEA-mer).

Situées entre la Corse et la Sardaigne, les Bouches de Bonifacio s'étendent sur 80.000 hectares. En 2011, le détroit a été reconnu par l’Organisation maritime internationale comme Zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV).