Uber va intégrer les scooters de CityScoot dans son application

Les scooters électriques en libre service CityScoot seront disponibles à Paris avant la fin de l'année sur l'application Uber, ont annoncé mercredi les deux sociétés, à l'occasion du salon de la mobilité Autonomy.

Avec ce partenariat commercial, Uber prendra une commission dont le montant n'a pas été dévoilé pour toute réservation d'un scooter CityScoot via son application.

"On a des options pour les trajets longs, avec les VTC, et des options pour les trajets plus courts, avec les trottinettes et les vélos électriques (...) et puis un segment entre les deux qui peut être assouvi par CityScoot", a expliqué Steve Salom, directeur général d'Uber en France, lors de la conférence de presse annonçant le partenariat.

"L'idée était de s'associer avec le leader du marché et c'est ce qu'on a fait", a-t-il ajouté.

Créé en 2016, CityScoot revendique une flotte de 4.000 scooters et entre 15.000 et 20.000 trajets à Paris chaque jour.

"Ce qui est important pour nous c'est d'envisager un développement plus fort en France et au-delà. C'est donc une immense nouvelle de pouvoir s'associer avec Uber", se félicite Bertrand Fleurose, fondateur de CityScoot dont les deux-roues seront désormais floqués Uber.

"On espère qu'on sera obligés d'augmenter notre flotte si le nombre de trajets le justifie. Aujourd'hui on peut déjà répondre à une quantité importante de demande", assure-t-il.

Outre Paris, CityScoot est présent à Nice, Milan et Rome.

"Le partenariat concerne Paris, mais à terme on peut faire bénéficier Cityscoot d'une plateforme très large", abonde M. Salom.

Le tarif d'utilisation des scooters restera identique à celui disponible sur l'application CityScoot, à savoir 29 centimes d'euro par minute.