Région bruxelloise - Des entreprises empruntent la voie de la réduction des émissions de C02 à l'horizon 2030

(Belga) Pour la première fois, les entreprises de la Région Bruxelles-capitale s'engagent à partager leurs ressources, savoir-faire, conseils et innovations pour lancer une dynamique de réduction des émissions de CO2 de la Région de 30% en 10 ans. Le projet a été officiellement lancé mardi soir lors de l'événement "Brussels Meets Brussels" mis sur pied par l'organisation patronale BECI.

Celle-ci et les partenaires 303030 ont remis la Charte 2030 qu'ils ont signée dans ce sens à des membres du gouvernement bruxellois. Ce document engage les partenaires de l'initiative "City Climate Challenge 303030" à mettre en place ensemble 30 projets collaboratifs qui entraîneront une réduction des émissions de CO2 de 30% en 10 ans dans la capitale. A travers leur Charte, les entreprises-partenaires du City Climate Challenge 303030, se disent convaincues que l'urgence nécessite d'être neutre en émissions de carbone d'ici 2050. Elles considèrent que le processus d'échanges doit permettre de faire émerger des projets concrets de réduction des émissions de CO2. D'autres acteurs de la Région seront invités à rejoindre le mouvement, à bénéficier de ce qu'ils auront appris en chemin et à travailler au côté des autorités régionales pour que le cadre réglementaire facilite les initiatives de transition énergétique. Le plan de route pour 2019 est établi. Il y aura huit réunions de travail collectif pour identifier les projets de réduction d'émission de CO2, ayant le potentiel de contribuer à l'objectif commun de 30%. La démarche vise à créer un effet multiplicateur sur la Région. La société CO2logic, dont l'expertise est reconnue dans l'accompagnement de projets de réduction d'émissions de CO2, a accepté d'être partenaire du projet et d'en garantir le sérieux. Pour le CEO de BECI, Olivier Willocx, si le privé prend ici l'initiative, "il s'agit surtout de lancer un mouvement qui fasse bouger tous les acteurs bruxellois, en partenariat avec le monde politique, qui doit adapter le cadre légal pour rendre possible la transition... Chaque année à venir jusqu'en 2030, vous pourrez nous demander de rendre des comptes", a-t-il commenté. Pour l'instant, les partenaires leaders sont: AG Real Estate, Brussels Airport Company, la Confédération Construction de la Région de Bruxelles-Capitale, Edenred, Engie, Europcar Mobility Group, G.M.Electronics (GME), ING, Interparking, Iris Group, Jeasy, LeasePlan, Micropole, Pasha-Parking, Sibelga, SNCB/NMBS, Sodexo, Solvay, Total, Tractebel, Veolia et Vinci Energies Belgium. (Belga)