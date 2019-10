Offensive turque en Syrie - Aux USA, la Chambre condamne largement la politique de Trump en Syrie

(Belga) La Chambre des représentants a adopté mercredi à une très vaste majorité une résolution non-contraignante condamnant la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, signe du grand malaise que cette politique a provoqué jusque chez ses alliés républicains.

Présentée par des élus démocrates et républicains, cette résolution "s'oppose à la décision de mettre fin aux efforts des Etats-Unis pour empêcher les opérations militaires turques contre les forces kurdes syriennes dans le nord de la Syrie". Elle a été adoptée par 354 voix contre 60, avec l'approbation de 129 républicains sur les 197 siégeant à la chambre basse. Le texte appelle en outre le président turc Recep Tayyip Erdogan à "cesser immédiatement" ses opérations dans le nord de la Syrie et à "respecter les accords existants". Il exhorte "les Etats-Unis à maintenir le soutien aux communautés kurdes syriennes à travers un soutien humanitaire", à "s'assurer que l'armée turque agisse avec retenue" et la "Maison Blanche à présenter un plan clair et précis pour vaincre durablement" le groupe Etat islamique (EI). "Le président a déchaîné une escalade vers le chaos et l'insécurité en Syrie lorsqu'il a donné à la Turquie le feu vert pour attaquer nos partenaires kurdes", a affirmé la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi. Le large soutien républicain apporté à ce texte accentue la pression sur le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, pour qu'il organise à son tour un vote sur la résolution. Le retrait du nord de la Syrie annoncé par Donald Trump "était une erreur. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour arrêter cette agression", a déclaré M. McConnell sans toutefois annoncer de date pour un vote. (Belga)