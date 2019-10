Cyclisme: Taylor Phinney raccroche le vélo à 29 ans

L'Américain Taylor Phinney, ancien champion du monde de cyclisme sur piste, a décidé de mettre fin à sa carrière à l'âge de 29 ans au soir de la Japan Cup dimanche, a annoncé mercredi son équipe Education First.

Très prometteur à ses débuts, le fils de deux médaillés olympiques, Davis Phinney et Connie Carpenter, a eu sa trajectoire brisée par une grave chute en juin 2014.

"Mon corps a en quelque sorte fait ce choix pour moi", a déclaré Phinney, cité mercredi par son équipe. "C'est le bon moment pour échanger mes jetons et sortir du casino. (...) A un moment donné, on ne veut pas se contenter de faire la course pour la finir. Il est temps de prendre cette énergie et de la transformer en quelque chose de nouveau, d'inconnu."

Deux fois champion du monde de poursuite individuelle à moins de 20 ans (2009 et 2010), l'Américain a débuté en fanfare sur la route. Mais sa victoire dans le contre-la-montre d'ouverture du Giro, en 2012, assortie du port du maillot rose pendant trois jours alors qu'il n'avait pas encore 22 ans, puis sa médaille d'argent dans le contre-la-montre des Mondiaux la même année, n'ont pas été suivies par des résultats de même niveau.

Amoureux de Paris-Roubaix, dont il a gagné par deux fois la version Espoirs, Phinney a couru pour BMC de 2011 à 2016 avant de rejoindre l'équipe de Jonathan Vaughters (Cannondale, Education First).