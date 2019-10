Un test pour détecter ses musées favoris

(Belga) Le pass musées propose un test en ligne qui doit permettre à l'internaute de déterminer les musées qui lui correspondent le mieux. Développé avec le bureau d'études iVOX, l'outil tient compte des préférences pratiques (avec ou sans enfant, accessibilité, restauration sur place...) de chacun afin d'établir une liste "personnelle" de cinq musées.

"L'offre de musées est tellement variée en Belgique que beaucoup s'y perdent", soulignent les initiateurs. "Mon Match Musées" présente donc des conseils adaptés et peut aussi avancer des "suggestions inédites", parfois de l'autre côté de la frontière linguistique. Le pass musées a été lancé il y a un plus d'un an. Vendu 50 euros, il permet de découvrir tout au long de l'année les collections permanentes de 165 musées en Belgique. (Belga)