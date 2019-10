Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté - Solidaris a des idées pour lutter contre les inégalités sociales en matière de santé

(Belga) A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté jeudi, Solidaris, l'Union nationale des mutualités socialistes, distille plusieurs recommandations pour lisser les inégalités sociales en matière de santé.

Les mutualités socialistes estiment que les indicateurs de santé sont au rouge pour les personnes en bas de l'échelle sociale et que les inégalités sociales de santé n'ont cessé de s'aggraver ces dernières années. Elles appellent donc le monde politique à élaborer un plan stratégique pour réduire ces inégalités de moitié d'ici 2030. Solidaris souhaite promouvoir un système de sécurité social fort et, dans ce but, émet trois propositions: refinancer la sécu via un financement alternatif faisant participer d'autres revenus que ceux du travail; relever les indemnités minimales d'incapacité de travail et d'invalidité jusqu'à 10% au-dessus du seuil de pauvreté dès le premier jour d'incapacité et supprimer le statut de cohabitants afin d'augmenter les revenus de remplacement de nombreux ménages. Solidaris appelle aussi de ses voeux un plan stratégique interfédéral pour réduire les inégalités. Celui-ci devrait accorder une attention particulière à la médecine de première ligne et son remboursement intégral; remettre en cause certains modèles en matière de santé mentale et de soins bucco-dentaires et renforcer les politiques de prévention et de promotion de la santé envers les populations les plus précarisées et les plus jeunes.