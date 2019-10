Météo - La pluie s'alanguit sur notre pays

(Belga) La zone de pluie qui s'appesanti sur nos contrées traînera encore sa langueur cette journée, prévient jeudi l'Institut royal météorologique.

Temporairement sec et ponctué d'éclaircies sur l'ouest, le temps restera pluvieux sur l'est. Des nouvelles averses se propageront ensuite depuis la France en cours d'après-midi et en soirée. La douceur de l'automne se marquera par des maxima compris entre 12°C et 17°C, sous un vent modéré. Ce soir et en première partie de nuit, la nébulosité restera variable avec encore quelques averses résiduelles. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des minima oscillant entre 9°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14°C en Flandre. Nuages et éclaircies alterneront vendredi. (Belga)