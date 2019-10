Sprimont: un chauffard interpellé après une course-poursuite

Un homme a été interpellé par la police dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 heures du matin, à Sprimont, indique le parquet de Liège. Impliqué dans une course-poursuite, il se trouvait au volant alors qu'il était déchû du droit de conduire.



Le chauffard, né en 2000, roulait à vive allure à bord d'une Ford et suivait un quad lorsqu'il a été pris en filature par une patrouille de police. Lors du contrôle de la plaque d'immatriculation, les policiers ont constaté que celle-ci avait été radiée. Tout au long de la course-poursuite, l'homme a ignoré toutes les règles de sécurité et les panneaux de signalisation. Il a finalement été intercepté par la police après s'être embourbé dans un champ alors qu'il tentait de s'échapper par un chemin de remembrement. Le conducteur du quad a quant à lui, réussi à prendre la fuite. Un peu plus tard dans la nuit, l'engin a été retrouvé moteur tournant dans le jardin d'une habitation. Il s'est avéré qu'il avait été volé. Le conducteur de la Ford a été déféré au parquet de Liège jeudi, le dossier a été mis à l'instruction.