Les meilleurs clichés d'animaux sauvages de 2019: une marmotte terrifiée par un renard décroche la 1ère place (PHOTOS)

Le photographe chinois Youngqing Bao a reçu le prestigieux prix du Wildlife photographer of the year 2019 pour son cliché d'une marmotte paniquée face à un renard.

"C'est tout simplement le moment parfait." Le Muséum d’Histoire naturelle de Londres a décerné mardi 15 octobre son prestigieux prix Wildlife Photographer of the year à Yongqing Bao pour sa photo baptisée "L'instant". Un jury international a sélectionné ce cliché parmi 50 000 autres. Il saisit le moment où une renarde du Tibet chassant pour nourrir ses trois renardeaux s’engage dans un combat à mort avec une marmotte de l’Himalaya. Cette dernière sort de l’hibernation au début du printemps sur les prairies du plateau tibétain du Qinghai, qui s’étendent par-delà la Chine, le Népal, l’Inde et le Bouthan.



Ci-dessous, les clichés des vainqueurs dans les autres catégories.



"The garden of eels" - David Doubilet / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "sous l'eau"



Il s'agit d'anguilles de jardin (Heterocongrinae), photographiées dans les eaux profondes, au large de Dauin, aux Philippines.



"Face of deception" - Ripan Biswas / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo catégorie "portraits d'animaux"





"Night glow" - Cruz Erdmann / Wildlife Photographer of the Year - Jeune photographe animalier de l'année



"Snow-plateau nomads" - Shangzhen Fan / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo d'animaux dans leur environnement naturel



Sur cette photo aérienne se dessine un troupeau d'antilopes du Tibet, dans le désert de Kumukuli, en Chine.







"Pondworld" - Manuel Plaickner / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "amphibiens et reptiles".







"Land of the eagle" - Audun Rikardsen / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "oiseaux"







"The architectural army" - Daniel Kronauer / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "insectes"



Il s'agit de fourmis légionnaires en train de construire un abri en pleine forêt d'Amazonie.



"The equal match" - Ingo Arndt / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "comportement des mammifères"



En Patagonie, un puma essaye de plaquer au sol un guanaco.



Tapestry of life - Zorica Kovacevic / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "plantes et champignons"



Branches de cyprès de Lambert recouvertes d'algues vertes orangées et de lichen en dentelle gris.



The rat pack - Charlie Hamilton James / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "faune urbaine"





"Snow exposure" - Max Waugh / Wildlife Photographer of the Year - Meilleure photo de la catégorie "noir et blanc"



Un bison sous une tempête de neige, photographié dans le parc national de Yellowstone.







"Another barred migrant"- Alejandro Prieto / Wildlife Photographer of the Year - Prix du photojournalisme animalier dans la catégorie meilleure image individuelle



Un jaguar photographié pendant plus de deux ans grâce à des pièges photographiques placés des deux côtés de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Alejandro Prieto a projeté ses clichés sur le mur frontalier pour dénoncer son impact sur le mouvement des animaux sauvages.





"Show time" - Jasper Doest / Wildlife Photographer of the Year - Prix du récit photojournalistique sur la faune



Riku, un macaque japonais capturé dans la nature, joue la comédie trois fois par jour, depuis 17 ans, sur les planches d'un théâtre de Tokyo.

Wildlife Photographer of the Year is developed and produced by the Natural History Museum, London