Castaner évoque un "60ème attentat déjoué" depuis 2013, juste avant la tuerie de la PP

(Belga) Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé jeudi qu'un "60ème attentat" avait été déjoué depuis 2013, "juste avant" la tuerie à la préfecture de police de Paris le 3 octobre, et qu'il s'agissait d'un projet de détournement d'avion.

Il n'y a "pas eu d'attentat déjoué depuis le 3 octobre", a-t-il dit, en réponse à une question, lors de l'émission "Vous avez la parole" sur France 2. En revanche, a ajouté le ministre, "juste avant" cette date un 60ème attentat a été déjoué" depuis 2013 par les services de renseignement. Il s'agissait, a-t-il dit, "d'un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre" 2001 aux Etats-Unis. Comme on lui demandait si cette personne voulait détourner un avion, il a répondu: "C'était son projet. Il était en train de s'organiser comme cela". Cet individu a été interpellé par les forces de l'ordre, a-t-il précisé, sans plus de détails. Selon une source proche du dossier, cet individu a été interpellé et écroué courant septembre. (Belga)