Tc Liège - Quinze mois requis contre un mafieux repenti impliqué dans un trafic de drogue

(Belga) Le parquet a requis jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 15 mois de prison contre Mario R., un mafieux repenti qui avait été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Cet homme, extradé de Sicile vers la Belgique, serait aussi impliqué dans plusieurs dossiers d'homicides commis par la mafia en Belgique.

Le prévenu, âgé de 33 ans, avait révélé aux autorités siciliennes de précieuses informations sur des dossiers judiciaires. Ce mafieux repenti, qui avait bénéficié d'une protection, s'était finalement rétracté et n'avait plus souhaité collaborer. Il avait livré avant cela des détails multiples sur des faits en révélant des noms, de mobiles et des détails techniques sur des homicides survenus grâce à des connexions mafieuses entre Liège et la Sicile. A la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt européen, il avait été arrêté à son domicile puis extradé en Belgique. La justice liégeoise le poursuit notamment pour association de malfaiteurs et trafic de produits stupéfiants. Il s'agit notamment d'une plantation de cannabis qui avait été découverte à l'étage d'un café en 2017 et d'un trafic de cocaïne avec des complices albanais au départ d'un café de Beyne-Heusay. Le parquet a requis contre lui une peine de 15 mois de prison. La défense, assurée par Me Thône, a plaidé l'acquittement pour le trafic de cocaïne et une peine avec sursis pour les faits relatifs à la plantation de cannabis. Le jugement sera prononcé le 14 novembre. (Belga)