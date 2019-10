Un week-end nuageux et pluvieux en perspective

(Belga) De nouvelles averses traverseront le pays ce vendredi d'ouest en est. Elles pourront être assez intenses, orageuses et accompagnées de coups de vent allant jusqu'à 70 km/h, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, des éclaircies se dessineront dans le ciel à partir de l'ouest mais le risque d'averse se maintiendra à la Côte. Le thermomètre affichera entre 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15 degrés en Flandre.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera d'abord généralement sec avec quelques éclaircies. En seconde partie de nuit, la nébulosité redeviendra plus abondante à partir de la France avec de nouvelles pluies en fin de nuit. Les températures baisseront entre 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre, sous un vent modéré qui s'orientera vers le sud. Samedi, le temps sera à nouveau nuageux avec de la pluie et des averses. Il pourra néanmoins faire plus sec sur l'ouest en cours de journée. Les maxima évolueront entre 10 et 14 degrés sous un vent modéré de sud-ouest. Dimanche, l'IRM prévoit une nouvelle perturbation qui se déplacera vers le nord depuis la France et atteindra probablement le sud-est de notre pays. (Belga)