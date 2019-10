Anderlecht: un automobiliste tabassé et son passager pris en otage plusieurs heures à cause d’un coup de klaxon

Une enquête est en cours à la suite d'une violente agression survenue jeudi à Anderlecht, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information parue dans divers médias vendredi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux automobilistes ont été pris en chasse puis agressés par d'autres automobilistes qui n'avaient pas supporté un coup de klaxon qui leur était adressé. Le conducteur a été tabassé avec une barre en métal et son passager a été pris en otage durant plusieurs heures, selon différents quotidiens.

Deux hommes, des collègues de travail, se trouvaient en voiture rue des Orchidées à Anderlecht jeudi vers 01h00 du matin. Surpris par une voiture qui arrivait d'une autre rue à vive allure, ils ont klaxonné.

Cette voiture les a alors pris en chasse et un second véhicule est venu les bloquer par l'avant. L'un de ces automobilistes est descendu de son véhicule et a frappé le conducteur qui avait klaxonné avec une barre en métal. Le second automobiliste a quant à lui tiré le passager hors de la voiture et l'a enfermé dans la sienne. Il l'y a séquestré durant deux heures, sur un parking à Zaventem, avant de le laisser devant un commissariat de police.

Les deux hommes agressés, sous le choc, ont immédiatement déposé plainte.