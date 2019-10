Tragique accident à Frasnes: une personne est décédée

Un tragique accident de la circulation, entre deux voitures, s'est produit vendredi après-midi à Frasnes, près de Tournai. Le conducteur d'une voiture sans permis a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit vendredi, peu après 15h00, le long de la N60, faisant la liaison entre Leuze-en-Hainaut et Renaix, aux confins des communes de Moustier et de Hacquegnies (Frasnes-lez-Anvaing).

L'accident s'est produit à proximité du rond-point dit des "Fourmis", en direction de Leuze. Pour des raisons que l'enquête devra tenter de déterminer, le conducteur d'une voiture sans permis qui venait d'être dépassée par un monospace a perdu le contrôle de son véhicule, a dévié de sa trajectoire et a heurté la voiture qui le dépassait. Au terme de cet accrochage, les deux véhicules ont terminé leur course dans le fossé. A l'arrivée des premiers secours, le conducteur de la voiture sans permis était déjà décédé. Il s'agit d'un habitant de Frasnes né en 1960. Le second chauffeur est également de la région de Frasnes.