Un accident sur l'E40 à Hognoul fait un mort

Un homme a perdu la vie samedi vers 7h45 dans un accident n'impliquant qu'un seul véhicule, a indiqué samedi le parquet de Liège. Les faits se sont déroulés sur la E40 en direction de Bruxelles, à hauteur de Hognoul (province de Liège).

Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident. Le passager, âgé d'une vingtaine d'années et originaire de Crisnée, est décédé sur place. Le conducteur plus jeune d'un an et domicilié à Oreye, se trouve quant à lui, entre la vie et la mort.

Des témoins ont expliqué que l'automobiliste conduisait normalement avant de perdre le contrôle de son véhicule et de percuter un arbre. Le parquet de Liège envisage la possibilité que le conducteur se soit endormi au volant. Un expert a été dépêché sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.