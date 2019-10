Fédération bruxelloise du PS - A. Laaouej: ma victoire est un signal pour un changement en faveur de plus de proximité

(Belga) "A travers ma victoire et celle de mon équipe, les militants bruxellois ont adressé un signal pour un vrai changement à la fédération bruxelloise du PS en faveur d'une proximité plus grande avec ceux-ci et les sections", a commenté samedi soir Ahmed Laaouej, après sa victoire à l'occasion de l'élection à la présidence de la fédération bruxelloise du PS. Il a félicité, outre les militants, son challenger, Rachid Madrane et l'équipe de celui-ci (ndlr: C. Moureaux et K. Lalieux) et promis une mise en ordre de marche d'une Fédération "forte et revigorée", face à la montée de l'extrême droite et des conservatismes, aux urgences sociales et économiques, "après un gouvernement Michel catastrophique sur ces plans"; mais aussi climatiques.

Le chef du groupe PS à la Chambre et bourgmestre de Koekelberg, a par ailleurs promis d'être "le président de l'ensemble des militants "pour mener le combat dans les années à venir, avec Isabelle Emmery et Martin Casier, si le congrès les désigne à la vice-présidence". Félicitant également les présidents des sections locales eux aussi désignés au terme d'une élection organisée à ce niveau, Ahmed Laaouej a fait part de la disponibilité du PS bruxellois aux côtés du futur président du parti, Paul Magnette, "car il y a aussi des combats à mener au niveau fédéral dans un climat politique très compliqué qui impose un rassemblement des socialistes pour y faire face. "L'objectif est aussi de bien faire entendre la voix du PS bruxellois vis-à-vis de ceux qui, au nord du pays, sont dans le mépris et la négation de Bruxelles", a-t-il conclu. Sorti victorieux du scrutin interne, M. Laaouej s'était porté candidat, avec les députés bruxellois Isabelle Emmery et Martin Casier et le soutien du bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close. L'actuel président du parlement bruxellois Rachid Madrane se présentait en ticket avec la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, et la présidente du CPAS de la ville de Bruxelles Karine Lalieux. (Belga)