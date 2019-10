"Overseas" de la Belge Sung-A Yoon sacré "Meilleur documentaire" à Varsovie

(Belga) "Overseas", réalisé par la Belge Sung-A Yoon, a remporté samedi le prix du "Meilleur documentaire" lors de la 35e édition du Festival international du Film de Varsovie, plus grand festival de Pologne, annonce Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué.

Le film s'attache au sort d'environ 200.000 femmes qui, chaque année, quittent les Philippines pour travailler comme domestiques et s'intéresse plus particulièrement au programme institué par le gouvernement philippin qui définit précisément les caractéristiques d'une travailleuse domestique. Ces femmes désireuses de quitter le pays pour travailler à l'étranger doivent suivre une série complète de formations, validée par un Certificat National de Services Domestiques. Présenté en première mondiale au Festival de Locarno en août, "Overseas" est produit par Iota Production, en coproduction avec les Films de l'Oeil Sauvage, Clin d'Oeil Film, Michigan Films et le Centre bruxellois de l'audiovisuel (CBA). Le long métrage a bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Be tv et Canvas. (Belga)