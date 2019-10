Mouvement de grève dimanche dans quatre filiales de la compagnie aérienne Lufthansa

(Belga) Le syndicat allemand du personnel de cabine prévoit de mener une grève dimanche dans quatre filiales de la compagnie aérienne Lufthansa, avec plus de 300 vols qui pourraient en essuyer les conséquences dans divers aéroports allemands.

Entre 5h00 et 11h00 dimanche, les vols des compagnies Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline et SunExpress, seront perturbés par une action de grève nationale, a confirmé le syndicat allemand Ufo vendredi. Lufthansa a annoncé avoir l'intention d'opérer les vols à la normale, rendant la grève ineffective. Plus de 300 vols et 60.000 passagers pourraient toutefois être concernés par le mouvement de grogne dans les aéroports de Francfuort, Dusseldorf, Stuttgart, Berlin et Hambourg. Le syndicat a annulé les grèves chez Lufthansa, la principale compagnie aérienne, après avoir accepté une augmentation salariale de 2% pour le personnel de cabine qui y travaille. (Belga)