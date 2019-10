Environ 400 personnes participent à la marche noire dans Bruxelles

(Belga) Environ 400 personnes se sont rassemblées dimanche de 12h00 à 14h00 boulevard du roi Albert II à Bruxelles pour protester contre l'éventualité d'une demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux et celle effective de Michel Lelièvre.

Cette marche noire s'est élancée vers 14h00 dans les rues du centre. L'arrivée est fixée à 16h00 sur l'esplanade de l'Europe près de la gare du Midi et la dislocation du cortège à 17h00. De grandes banderoles portant les messages "Pas de liberté pour les bourreaux d'enfants" et "La loi des anges" étaient arborés par les manifestants, qui avaient également emmené un cercueil en bois. Des slogans ont été scandés, parmi lesquels "Dutroux reste au trou". Les manifestants s'étaient habillés en noir. Certains portaient des peluches. La manifestation était familiale. De nombreux enfants étaient présents. "Nous voulons une vraie peine à perpétuité", a expliqué une organisatrice. "On a envie que les enfants soient protégés de ces personnes-là. Il est grand temps que cela bouge. Nous exigeons la loi des anges. C'est une loi qui va protéger les enfants en exigeant une peine à vie pour leurs bourreaux". Plus largement, elle estime que les abus sexuels sur les enfants sont trop peu considérés par la justice. (Belga)