Environ 600 personnes au Stars Rallye Télévie pour la lutte contre le cancer

La douzième édition du Stars Rallye Télévie au profit de la lutte contre le cancer a démarré ce dimanche matin à 09h30 devant le musée Autoworld, sur l'esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Elle a fait étape à l'aéroport de Temploux de 11h30 à 15h00, pour revenir ensuite sous les arcades du Cinquantenaire vers 16h30, où une vente aux enchères s'est tenue jusqu'à 18h30.

Un chèque de 118.555 euros avait été remis au FNRS (Fonds National de Recherche Scientifique) qui œuvre à la lutte contre le cancer et la leucémie en 2018. Cette année, comme il y avait une trentaine de voitures en moins pour satisfaire aux exigences de la low emission zone à Bruxelles, les organisateurs s'attendent à tourner autour des 110.000 euros. Le montant exact devrait être communiqué dans environ un mois, le temps de faire le total des différentes caisses et d'attendre de voir les promesses de dons se concrétiser. A la vente aux enchères, la sérigraphie de Philippe Geluck a notamment été achetée 3.200 euros et la voiture Abarth Rivale est partie à 27.500 euros. Cette édition a été placée sous le parrainage de Francis Cabrel et de sa fille Aurélie, qui le représentait en son absence. Une quarantaine de personnalités belges ont pris part au rallye, parmi lesquelles le dessinateur de BD Dany, le chanteur Claude Barzoti, la famille Borlée, le DJ Kid Noize qui a livré un DJ set sous la pluie à l'aérodrome de Temploux ou encore le joueur de hockey Simon Gougnard. Des places aux côtés des célébrités ont été mises aux enchères avant le départ. Les participants ont aussi pu enchérir pour faire le parcours à bord des 170 voitures d'exception pévues. A ces 40 voitures occupées par des stars et 170 véhicules anciens se sont encore ajoutés des voitures de particuliers, dont le nombre n'a pas été précisé. Au total, quelque 600 personnes ont pris part au rallye. "Le rallye des enfants, que j'ai initié l'année dernière, a permis à 25 enfants malades (de l'hôpital Reine Fabiola, NDLR) de faire le rallye à nos côtés", souligne le président du Stars Rallye Télévie Jean-Pol Piron. "Ils ont fait le matin en Ferrari et l'après-midi en combis Volkswagen. Kid Noize a vraiment été incroyable, d'une très grande générosité. Il a mixé en live sous la pluie à Temploux et il a mis les enfants aux platines". De nombreuses activités ont été organisées à l'aérodrome de Namur/Temploux. Des baptêmes en hélicoptère et des vol-catapulte en planeur étaient notamment proposés aux participants.