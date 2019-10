Waterloo Historical Film Festival: Sympathie pour le Diable et The Third Wife distingués

(Belga) Les jurés de la compétition officielle du septième Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) ont proclamé les résultats de la compétition officielle, dimanche soir aux Cinés Wellington de Waterloo. Les Clion du meilleur film et celui des meilleurs costumes et meilleurs décors, ont été attribués au film vietnamien The Third Wife, d'Ash Mayfair. Le film français Sympathie pour le Diable, de Guillaume de Fontenay, a raflé tous les autres prix: celui de la critique, du public, du meilleur comédien pour Niels Schneider, et celui de la meilleure comédienne pour Ella Rumpf.

Le Clion du meilleur film récompense The Third Wife, d'Ash Mayfair, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui devient la troisième épouse d'un riche propriétaire, dans le Vietnam rural du XIXe siècle, et qui comprend qu'elle ne pourra acquérir un statut que si elle donne naissance à un garçon. Pour ce film, Phuong Thao Tran et Do Trong An se sont vus également attribuer dimanche à Waterloo le Clion du meilleur décor et des meilleurs costumes. Quant à "Sympathie pour le Diable", qui faisait partie de la compétition officielle mais avait aussi été projeté en avant-première mondiale lors du gala d'ouverture de ce septième WaHFF, il retrace ce qu'a vécu le journaliste Paul Marchand à Sarajevo en novembre 1992, lorsque 400.000 habitants étaient coincés dans la ville par les troupes serbes. Ce film a décroché le prix de la critique et le prix du public qui était soutenu par la Province du Brabant wallon. Deux des comédiens qui ont l'ont tourné sous la direction du réalisateur Guillaume de Fontenay ont également été distingué par le jury officiel présidé par Vincent Lannoo. Nils Schneider décroche le prix du meilleur comédien, et Ella Rumpf celui de la meilleure comédienne. Présent lors du gala de clôture, Guillaume de Fontenay s'est dit ému, soulignant la fragilité de son film qui a essuyé bon nombre de refus avant de pouvoir être réalisé. (Belga)