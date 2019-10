Semaine de l'Info Constructive: rendre à l'information son caractère inspirant

RTL INFO et d'autres médias belges participent à la semaine de l'info constructive qui se tiendra du 21 au 27 octobre à l'initiative de New6s. Certaines des actions que vous nous aurez racontées feront l'objet d'un reportage sur RTL INFO en télévision, radio et sur internet.

Vous avez accompli ou accomplissez une action positive pour de nombreuses personnes, pour votre quartier ou votre commune, pour votre environnement, pour la nature, ou tout simplement pour votre famille ou un ami dans les difficultés ? Vous avez accompli ou accomplissez cette action dans le cadre de votre travail, votre passion ou de manière bénévole, libre et désintéressée ?

Racontez-nous par email à rtlinfo@rtl.be avec, en titre d'email, "Semaine de l'info constructive". Votre action fera peut-être l'objet d'un reportage qui sera diffusé sur RTL INFO en télévision, radio et sur internet.

S'opposer au côté anxiogène que peut avoir notre façon de produire et consommer l'information sera au coeur de la semaine de l'info constructive, qui se déroule de lundi à dimanche et à laquelle participe RTL INFO qui diffusera chaque jour un reportage dans le cadre de cette semaine. Ces reportages ont été réalisés à partir d'un appel ("Racontez votre action positive") lancé sur notre site internet et notre page Facebook il y a quelques semaines.

La plupart des grandes rédactions francophones du pays participent à l'événement et tenteront de faire émerger les réponses à une question: "Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre? "

Initié par l'ASBL New6s, la semaine de l'info constructive "a la volonté d'encourager les médias à intégrer la démarche dans leur pratique régulière et de mettre en lumière, auprès du grand public, le travail déjà entamé en ce sens au sein des rédactions". L'objectif est aussi de "prouver que dans un monde de plus en plus complexe et difficile à appréhender il y a des raisons d'être optimiste et de vouloir faire bouger les choses". Faire du journalisme constructif, c'est aller plus loin que la description des faits: c'est y inclure des hypothèses de solutions et de perspectives, le tout dans le respect des règles et de la déontologie du métier. En télévision, radio, presse magazine ou quotidienne, la plupart des rédactions francophones du pays participeront à la semaine. Des sujets estampillés du logo semaine de l'info construction seront diffusés ou publiés sur BX1, Chérie FM, La DH, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Imagine, La Libre, Le Soir, Le Vif L'express, L'Avenir, L'Echo, Le Ligueur, MaTélé, Nostalgie, NRJ, RTBF, RTL Info, Sudpresse, Trends-Tendances, Tv Lux, Vivre Ici et les WebTv Almouwatin TV, TV Lab et TV Wallonie.