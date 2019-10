Après des heures de blocage et d'attente, la circulation reprend sur la E42 à Fumal: "On a été coincé des heures"

La journée a été pénible pour les automobilistes qui ont emprunté l'autoroute E42 en direction de Liège ce lundi. Et d'autant plus pour ceux qui se sont retrouvés coincés dans les bouchons. Ils ont été provoqués par un incident survenu ce matin à Fumal. "Véhicule en feu sur la E42", nous a informé Maëlle via le bouton orange Alertez-nous. "Quand je suis arrivée, l'accident venait de se produire, vers 10h30". Devant elle, un petit camion en feu, les pompiers en action et une ambulance en stand-by. "Tout le monde est à l'arrêt, je ne sais pas combien de temps ça va durer".

À ce moment-là, Maëlle n'imaginait pas que la situation allait durer des heures et des heures. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les opérations d'évacuation et de nettoyage ont pris un temps considérable.

Conséquence: la circulation a été totalement bloquée vers Liège jusque dans l'après-midi. "On a été coincés des heures", ont déploré de nombreux conducteurs qui ont été pris au piège. Un automobiliste excédé a même décidé de faire demi-tour sur la E42 et de forcer le passage pour échapper aux bouchons.

À partir de 15h environ, une première bande de circulation a été rouverte. Puis deux, et enfin trois. Vers 17h15, il ne restait que la bande d'arrêt d'urgence de bloquée. La circulation a enfin pu reprendre en fin d'après-midi.