Les températures vont grimper et les nuages se dissiper

(Belga) Le ciel restera généralement nuageux lundi après-midi avec seules quelques éclaircies sur la partie orientale du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le centre et l'ouest, de faibles pluies sont encore attendues. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés. Dans le nord­-ouest, le vent sera faible de secteur sud. Ailleurs, il sera modéré de sud à sud­-ouest. En Ardenne, des rafales de 50 km/h seront encore possibles.

Après des éclaircies en soirée, davantage de nuages couvriront le ciel nocturne mais le temps restera généralement sec. Le risque d'ondées sera plus important à la Côte. Les minima seront compris entre 4 et 12 degrés sous un vent faible et variable. Mardi, il y aura d'abord de la grisaille avec de la brume, du brouillard et des nuages bas. En fin de matinée, cette grisaille se dissipera et le temps deviendra partiellement nuageux. Maxima de 12 à 15 degrés avec un vent faible de direction variable. Mercredi et jeudi, le temps sera sec mais il fera très doux et souvent ensoleillé après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale. Les maxima grimperont autour de 18 degrés dans le centre. (Belga)