Journée de contrôle et de sensibilisation au port de la ceinture à Welkenraedt

La ceinture diminue de 50% les risques de décès ou de blessures en cas d'accident. Et sur les 6 premiers mois de 2019, 27000 PV ont été dressés pour non port de la ceinture. Pour montrer à quel point la ceinture est utile, la police organise aujourd'hui une journée de contrôle et de sensibilisation à Welkenraedt.

Un prof et trois élèves dans un véhicule qui simule les tonneaux d'un accident. À la sortie, l'utilité de la ceinture est une évidence. "Je n'aime pas du tout ça", confie une jeune femme. "S'il y a un petit accident, on serait mal barré", constate-t-elle. "Il vaut mieux rouler moins vite et faire attention parce que ça peut être très dangereux", raconte une autre. "Et mettre sa ceinture peut-être ?", suggère notre journaliste. "Oui, c'est le plus important !", réplique-t-elle. Le dispositif ne sert pas qu'aux élèves. La police a mis un contrôle en place sur la route. Et il ne faut pas attendre longtemps pour trouver un conducteur sans ceinture.

"J'oublie tout le temps", regrette cet homme.



Leur seul possibilité d'éviter un PV est d'accepter un tour dans le simulateur de tonneaux.



"Maintenant, je mettrai la ceinture à chaque fois", assure une femme arrêtée parce qu'elle ne portait pas de ceinture au volant. "Je vois souvent. Ce sont des grands parents qui amènent les enfants à l'école. Ils n'ont pas de siège alors ils croient que les enfants sont plus en sécurité sur leurs genoux et c'est peut-être ça le problème", raconte l'inspecteur Henri Manteau.



Ne jamais sous-estimer les lois de la physique : à 50Km/h, un corps de 12 kilos arrêté net pèse 157 kilos. Un adulte de 75 kilos… 1 tonne.