Le ring de Bruxelles fermé à Wauthier-Braine: des "produits potentiellement explosifs" se sont répandus

Un camion transportant des marchandises dangereuses s'est renversé sur le ring de Bruxelles, au niveau de Wauthier-Braine, ce lundi en début d'après-midi. À 20h30, la circulation était toujours fermée en direction de Bruxelles. Dans l'autre sens, vers Mons, la circulation a encore été interrompue dans la soirée. La durée des opérations de nettoyage et d'évacuation du camion n'a pas pu être précisée.



> Les images aériennes impressionnantes du camion renversé sur le ring de Bruxelles (vidéo)





© RTL INFO/GZ

Les autorités ont déclenché le plan d'urgence provincial car des "produits potentiellement explosifs", selon la province du Brabant wallon, se sont répandus sur la chaussée lors de l'accident.

Voici les précisions du gouverneur: "C'est le même produit (type résine) que celui qui a provoqué la fermeture de l'E19 Mons il y a 15 jours, ainsi qu'un autre produit de type insecticide. Nous n'avons aucune idée de la durée d’intervention de pompage et de relevage de la dizaine de fûts du camion. Il n'y a pas de risque de pollution de l’air mais bien un risque de pollution aquatique avec le déversement".

"Tout ce qui a coulé du camion a déjà été pompée, une centaine de litres. Maintenant, nous vérifions l'état des fûts à l'intérieur du camion pour savoir si on peut les prendre sans risque d'explosion".

Les produits toxiques et inflammables étaient conditionnés dans des fûts cubiques de 1.000 litres.

Un centre de crise a été organisé pour évaluer et gérer la situation dangereuse:







CIRCULATION

Côté circulation, le trafic est bloqué en direction de Grand-Bigard. Une déviation a été créée pour rejoindre Zaventem via le R0 (le ring est, par Waterloo). Une déviation de plus grande ampleur a également été mise en place: la police vous conseille d'utiliser la E42 jusqu'à Daussoulx et de bifurquer ensuite vers Bruxelles via la E411. La circulation venant du ring est est déviée par la sortie 24 (Lillois) ou vers la E19.

En direction de Mons, le trafic était possible durant l'après-midi, mais la circulation a été à nouveau bloquée vers 19h30. Une déviation via la E429 a été mise en place.

Les perturbations se sont également répandues dans les axes secondaires de la région ce lundi soir.



©Alertez-nous





©FACEBOOK Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles