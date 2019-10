"Énorme" incendie à Visé: un hangar de 600m² en proie aux flammes

Vous êtes plusieurs à avoir signalé via le bouton orange Alertez-nous un "énorme" incendie à Visé. Il s'est déclaré dans le hangar d'une ferme, rue de l'Oseraie.

Les pompiers de Liège se sont rendus lundi aux alentours de 14h30, rue de l'Oseraie, à Visé, où un incendie venait de se déclarer dans un hangar agricole. Le bâtiment de plus de 600m2 et près de 7 mètres de haut contenait uniquement du foin et de la paille.



L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée. La protection civile est donc intervenue aux côtés des pompiers de Liège pour maîtriser le brasier. Selon les pompiers de Liège, l'intervention va encore durer plusieurs heures. L'origine de l'incendie est pour l'heure toujours inconnue.