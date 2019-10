Les motos sont plus polluantes que les voitures, "mais elles ont un avantage"

Les motos sont-elles plus polluantes que les voitures ? Une étude réalisée à Paris l'affirme. Des experts ont analysé les émissions de plus de 3.500 deux roues. D'après les résultats, ils émettent beaucoup plus de polluants que les voitures à essence. Jusqu'à 11x plus de monoxyde de carbone (CO) ou 6x plus d'oxyde d'azote (NOX). Des gaz nocifs pour la santé.

Il faut savoir que la plupart des motos qui circulent respectent les normes euro 4, alors que les voitures sont déjà aux normes euro 6. "Le calendrier des normes antipollution n'est pas le même", confirme Joost Kaesemans, porte-parole de la Fédération belge de l'industrie automobile et du cycle (FEBIAC). "Il a été demandé que les voitures évoluent plus rapidement parce qu'elles sont plus nombreuses et qu'elles parcourent plus de kilomètres. Donc leur impact est plus important".





Un avantage: la mobilité

Des normes européennes plus souples, donc, mais les fabricants évoquent aussi des limitations techniques: ajouter des filtres à particules ou des catalyseurs sur un deux roues, c'est nettement plus compliqué que sur une voiture. Pour des raisons d'encombrement et de poids, principalement.

Bien entendu, cette étude ne tient pas compte "des avantages" de la moto en termes de mobilité. "Elle est plus légère et consomme beaucoup moins de carburant qu'une voiture, donc elle émet moins de CO2. En plus, elle n'est pas prise dans les embouteillages, donc sa durée de circulation est plus réduite", précise la FEBIAC.

La cellule Bruxelles-Environnement a commandé une étude similaire, mais explique d'emblée qu'il y a proportionnellement moins de deux roues dans notre capitale qu'à Paris.