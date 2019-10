Facebook consacre un milliard de dollars au logement social

(Belga) Facebook va consacrer un milliard de dollars pendant la décennie à venir à construire des logements sociaux, principalement en Californie, où se trouve son siège, a annoncé mardi le géant des réseaux sociaux.

L'accord passé avec le gouverneur de l'Etat américain, Gavin Newsom, et d'autres partenaires, devrait déboucher sur la construction de 20.000 nouveaux logements pour des instituteurs, des infirmiers et d'autres "travailleurs essentiels", d'après David Wehner, le directeur financier de Facebook. "Le gouvernement de la Californie ne peut pas résoudre seul le problème des logements abordables, nous avons besoin que d'autres entreprises réagissent comme Facebook, nous avons besoin de partenariats avec le secteur privé et les associations caritatives pour renverser la situation actuelle et faire face à la crise des coûts", a déclaré Gavin Newsom dans un communiqué. Facebook a déjà travaillé avec groupes et autorités locales sur l'épineuse question des logements abordables dans la baie de San Francisco et dans la Silicon Valley, où le groupe a son siège (Menlo Park). Le prix du logement a tellement augmenté dans la ville de San Francisco qu'un ménage gagnant 100.000 dollars par an est classé dans la catégorie "faibles revenus", selon David Wehner. Le budget alloué par Facebook sera notamment réparti entre la construction de logements sur des terrains appartenant à l'Etat californien (250 millions), des surfaces constructibles à Menlo Park déjà achetées par l'entreprise (225 millions) et des projets de logements sociaux dans d'autres endroits du pays (350 millions). (Belga)