Thurston Moore: la musique face aux discours de "Trump, Johnson, Le Pen"

Thurston Moore, ex-leader du groupe culte Sonic Youth, étonne encore avec "Spirit Counsel", album de rock expérimental et instrumental, qu'il voit comme un contrepoint aux discours "pour diviser les gens" de "Donald Trump, Boris Johnson ou Marine Le Pen".

Son disque est un ovni, somptueux entrelacs de guitares, d'environ 2h30, en trois titres seulement, dont "Alice Moki Jayne", qui dure 1 heure 3 minutes et 42 secondes! Quand on demande à l'artiste - rencontré avant son concert au Trabendo à Paris mardi - si c'est un appel à la méditation, sa réponse se fait politique.

"Pour moi, c'était intéressant de s'éloigner du micro, se concentrer sur le langage de la musique, sans parole, et rétrospectivement, ça tient à ce qui arrive dans le monde, où il y a trop de brouhaha, où le langage oral est vidé de sens par certains leaders, pour diviser les gens, comme Donald Trump, Boris Johnson ou Marine Le Pen", répond-il d'une traite à l'AFP, de sa voix douce.

"Je voulais me concentrer sur un langage qu'ils ne savent pas utiliser, je pense qu'ils ne savent pas jouer de la musique, ou alors je serais curieux d'écouter leur musique", poursuit le sexagénaire érudit, vêtu comme un étudiant, avec baskets et manteau long. "Ce ne sont pas des artistes en tout cas et leur vision est auto-centrée, aux dépens du paysage social autour d'eux".

- "Milieu dominé par les hommes" -

L'Américain qui vit depuis quelques années à Londres veut d'ailleurs rendre un bel hommage à trois artistes avec "Alice Moki Jayne", prénoms d'Alice Coltrane, Moki Cherry et Jayne Cortez. Qui ne sont pas seulement les compagnes respectives des étoiles du jazz John Coltrane, Don Cherry et Ornette Coleman, mais surtout des créatrices influentes.

"J'ai toujours été sensible à ce déséquilibre aux dépens des femmes artistes, à travers l'histoire: ça été toujours été un défi, un combat pour elles d'accéder à un niveau de pouvoir, respect et dignité, indépendamment du genre, de la race, de la foi".

"Au départ, il y a un motif musical qui renvoie à la vie méditative d'Alice Coltrane", expose-t-il, lunettes sur le nez. Puis, en discutant avec Neneh Cherry - fille de Moki, née d'une union précédente mais élevée comme sa fille par Don - il comprend "que Moki était amie avec Alice et qu'elles connaissaient aussi Jayne".

Cette "troïka" n'était "pas intéressée par les lumières de la célébrité". "Et, c'était plus difficile dans les années 50-60 d'accrocher cette lumière tant le milieu artistique était dominé par les hommes". "Il l'est toujours", souffle-t-il, même "si la dynamique change un peu".

- Douze guitaristes -

Mais il n'a "pas la prétention de dire que c'est (son) manifeste féministe (rires), non, ce titre est surtout dédié aux artistes libres".

"Galaxies" est un autre morceau de bravoure, pas seulement par sa longueur - 55 minutes 41 sec - mais aussi parce qu'il confronte douze guitaristes - dont lui - avec des guitares à... douze cordes.

C'est parti d'une invitation du Barbican, centre culturel de Londres. "D'habitude, dans ce genre d'endroit, les rockeurs y jouent avec un orchestre symphonique, mais je ne voulais pas faire ça, je leur ai proposé ce 12 fois 12, ils ont dit +parfait+, ils y ont vu un truc accrocheur".

C'était un "défi" et l'architecte sonore aux cheveux mi-longs s'est "enfermé six mois" pour écrire l'œuvre. Il a ensuite convaincu des guitaristes - "certains experts en 12 cordes, d'autres pour qui c'était la première fois" avant de passer par des répétitions intenses: "une semaine, chaque jour, de longues journées". "Ce que je leur donnais à faire n'était pas compliqué, mais il y a beaucoup de changements (de ton, de rythme)".

Le résultat final a été enregistré en "direct", "ce fut une très belle soirée", savoure-t-il.

Il n'est pas au bout de ses explorations: "je veux aller plus loin, dans de nouveaux endroits".