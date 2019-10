Le 1er FAB LAB rural de Wallonie inauguré vendredi: qu’est-ce que c’est?

Le 1er Fab Lab rural de Wallonie sera inauguré ce vendredi à l’E-square de Marche-en-Famenne. Il s’agit d’un laboratoire de fabrication destiné à tous ceux qui souhaitent créer et tester leur projet. Du matériel dernier cri est mis à disposition et notamment une imprimante et un scanner 3D, et une découpeuse laser.



Pour José Perard, le président de la Fédération wallonne des menuisiers, cet atelier partagé tourné vers le futur, permettra "à des artisans de développer leurs rêves et concevoir des prototypes de leurs créations, tout en voyant les problématiques qui peuvent apparaître en préfabrication."