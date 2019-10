"Tragédie inimaginable" au Royaume-Uni : 39 corps découverts dans un camion qui serait passé par la Belgique

Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête après la découverte dans l'Essex en Angleterre d'un camion contenant 39 corps. Le convoi serait passé par notre pays. Il s'agit sans doute d'un nouveau drame lié aux déplacements clandestins de migrants, mais l'enquête est en cours.

Trente-neuf corps, dont celui d'un adolescent, ont été découverts mercredi à l'est de Londres dans un camion frigorifique venu de Belgique ou Rotterdam, une "tragédie inimaginable" qui a entraîné des appels à renforcer la lutte contre les passeurs de migrants

Agé de 25 ans et originaire d'Irlande du Nord, le chauffeur a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre, après cette découverte macabre qui a provoqué des réactions horrifiées au Royaume-Uni, confronté ces dernières années à de nombreuses tentatives de migrants de rejoindre son territoire via la Manche.

"C'est une tragédie inimaginable et qui fend le coeur", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les auteurs de trafic de personnes devraient "être pourchassés et traduits en justice", a-t-il ajouté.

La police a été alertée peu avant 1h40 locales par les services de secours, qui ont découvert les corps sans vie dans un camion dans une zone industrielle à Grays dans l'Essex, à une trentaine de kilomètres de Londres. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit de 38 adultes et un adolescent.

Aucune indication n'a été apportée dans l'immédiat sur leur origine ni sur le fait de savoir s'il s'agissait de migrants. Mais bon nombre d'entre eux tentent de rejoindre le Royaume-Uni ces dernières années en se cachant dans des remorques de camion ou en utilisant des embarcations. Si les nationalités des personnes décédées ne sont pas encore connues (cela va prendre du temps), les circonstances orientent l’enquête vers le trafic d’êtres humains.



Enquête ouverte en Belgique

Selon la police britannique, le camion est arrivé vers 0h30 (1h30 belge), à Purfleet, port sur la Tamise, probablement en provenance de Zeebruges en Belgique. Mais ce n'est pas certain, selon la presse flamande: le bourgmestre de Zeebruges, pour l'instant, ne confirme pas la présence du camion. Et "si le ferry (transportant le camion, NDLR) est effectivement arrivé à Purfleet, Zeebruges et Rotterdam sont les deux seules options", a expliqué le CEO du port, Joachim Coens.

Une enquête a été tout de même été ouverte dans la foulée par le parquet fédéral belge, a indiqué son porte-parole Eric Van Duyse. "Il semble que le container soit effectivement passé par la Belgique" et "le container aurait été embarqué à Zeebruges", a-t-il indiqué. "On ignore combien de temps il est resté en Belgique", a ajouté Eric Van Duyse. Beaucoup de conditionnel, donc.







Plaque bulgare mais camion et chauffeur irlandais

Selon les médias britanniques, le chauffeur du camion, placé en garde à vue, serait Mo Robinson, un habitant de la ville nord-irlandaise de Portadown.

Alors que la police britannique avait indiqué que le camion était "de Bulgarie", le Premier ministre bulgare Boyko Borissov a confirmé qu'il était immatriculé dans son pays par un citoyen irlandais.

Il "n'est plus entré sur le territoire de notre pays depuis. Il n'y a pas de lien avec nous, seulement les plaques d'immatriculation", a-t-il déclaré à la télévision locale.

Pour Dimitar Dimitrov, directeur exécutif de la Chambre des transporteurs routiers bulgares, il est courant que des ressortissants enregistrent des entreprises en Bulgarie pour "profiter de la fiscalité favorable", a-t-il dit à l'AFP.



"Crime contre l'Humanité"

Ce drame a entraîné de nombreux appels à lutter contre les passeurs de migrants. Selon la ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel, les services de l'immigration travailleront "étroitement" avec la police pour établir comment "cet événement horrible a pu se produire".

"Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est l'un des plus horribles crimes contre l'Humanité", a déclaré la ministre, interpellée au Parlement sur les questions d'immigration clandestine.

Selon Gerald Tatzgern, chef de l'Office autrichien de lutte contre le trafic d'êtres humains, le nombre de migrants empruntant la "route des Balkans" est "relativement élevé" actuellement. Un drame comme celui de mercredi "est justement ce que je craignais", a-t-il déclaré.

En juin 2000, 58 clandestins chinois étaient morts asphyxiés dans un camion au port de Douvres. Le chauffeur néerlandais a été condamné en 2002 à 14 ans de prison pour homicides involontaires trafic de clandestins.

En août 2015, 71 migrants, originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, en route pour l'ouest de l'Europe, étaient morts dans un camion frigorifique en Autriche. Les quatre principaux trafiquants du réseau ont été condamnés à la prison à perpétuité.