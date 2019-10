Dans l'océan Indien, Macron promeut la biodiversité sur une plage déserte

C'est une plage de carte postale perdue dans l'océan Indien, fréquentée habituellement par des tortues et une poignée de légionnaires. Mercredi, Grande Glorieuse a accueilli pour la première fois un président de la République, venu parler défense de la biodiversité.

Emmanuel Macron a passé près de deux heures sur cette plage de sable blanc, aux eaux d'un bleu translucide, qui fait partie de l'archipel des îles Eparses situé dans le canal du Mozambique entre Madagascar et le continent africain. Le site présumé riche en hydrocarbures, est administré par la France, mais revendiqué par Madagascar.

"On va dire que je suis déconnecté parce que je suis à la plage, alors qu'il y a des grèves en métropole, mais non, ici c'est la France, ce n'est pas une idée creuse", a plaidé le chef de l'Etat: "On n'est pas là pour s'amuser mais pour bâtir l'avenir de la planète. Ce que nous préservons ici aura des conséquences sur les littoraux, y compris de l'Hexagone".

Au menu de la visite: pas de baignade -elle est interdite- mais une rencontre avec des scientifiques, pour évoquer la création d'une réserve nationale naturelle sur l'archipel des Glorieuses, haut lieu de la diversité marine.

L'archipel, dont les terres émergées représentent environ 7 km2, est composé de la Grande Glorieuse (3 km de diamètre), de l’îlot du Lys (600 mètres de diamètre), de l’île aux Crabes et des Roches Vertes, un ensemble que le chef de l'Etat a survolé à bord du petit avion de transport de troupes) qui l'a amené sur place depuis Mayotte.

-Piste d'atterrissage en sable blanc-

L'avion s'est posé sur la seule piste de sable blanc qui traverse l'île, bordée par des cocotiers et des filaos (une sorte de conifères). Grande Glorieuse est entourée par un lagon et un récif corallien.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il a salué les troupes à demeure, soit 14 legionnaires et un gendarme. "Ah, c'est vous LE gendarme", a-t-il souri.

Plusieurs scientifiques l'attendaient également sous un soleil splendide, dont Bruno David, président du Muséum d'histoire naturelle, Isabelle Autissier, présidente du WWF, ou encore Françoise Gaille, ancienne chercheuse au CNRS et vice-présidente de la Plateforme océan Climat, tous arrivés la veille.

Ces derniers insistent sur le caractère exceptionnel de la biodiversité sur l'île. "Grande Glorieuse compte 2.500 espèces, dont 20 % sont menacées d'extinction", explique Cédric Marteau, directeur de l'environnement des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Parmi celle-ci figurent les holothuries (concombres de mer), les requins citron, les requins pointe noire ou les requins pointe blanche.

Mais la plus emblématique de ces espèces est la tortue verte dont 2.500 pontes sont enregistrées chaque année sur la Grande Glorieuse. "On en a vu hier soir, c'était magique", raconte Isabelle Autissier au président.

Les scientifiques souhaitent une présence scientifique beaucoup plus permanente et renforcée sur place, car "pour la biodiversité, il faut avoir des données à long terme".

Emmanuel Macron semble acquis à cette idée: "Cela ne coûte pas, c'est un investissement. Je le vois comme une manière de valoriser ces territoires, ça m'intéresse", dit-il, en jugeant que la France "n'a jamais réussi à valoriser correctement le fait qu'on est la 2e puissance maritime au monde".

La discussion se poursuit sur la plage au cours d'une déambulation d'une vingtaine de minutes. Un scientifique glisse dans les mains du chef de l'Etat un énorme corail fossilisé trouvé sur la plage, où aucun prélèvement n'est autorisé.

"Cette prise de conscience, je ne l'avais pas necessairement au moment où je me suis présenté (à la présidentielle, ndlr)", reconnaît-il. "Ces questions (de biodiversité) se sont métabolisées ces dix-huit derniers mois, et cette île l'incarne parfaitement", ajoute-t-il.

A l'issue, il s'attarde sur la plage avec quelques personnes. Il revient le sourire aux lèvres": vous avez vu, il y a une tortue qui est apparue quelques instants"....

Le chef de l'Etat a terminé son escale avec les légionnaires qui lui ont chanté "Tiens, voilà du boudin", et ont partagé avec lui le traditionnel BVB (boudin vin blanc).