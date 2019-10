SNCF: plus de trois Français sur quatre jugent nécessaire la présence d'un contrôleur dans les TER

Plus des trois quarts des Français jugent "nécessaire" la présence d'un contrôleur dans chaque TER, selon un sondage Elabe réalisé après un accident d'un de ces trains qui aurait pu tourner au drame sans le sang-froid du conducteur, seul agent de la SNCF à bord.

Selon ce sondage réalisé pour BFMTV, 78% des personnes interrogées affirment qu'"il faut assurer la présence d'au moins un contrôleur dans chaque TER, même s'il est équipé d'un dispositif +équipement agent seul+". Seuls 21% estiment qu'"il n'est pas nécessaire d'avoir un contrôleur dans les TER" équipés de ce dispositif, et 1% sont sans opinion.

En revanche, les Français sont partagés sur l'arrêt de travail d'agents SNCF qui a suivi cet accident: 52% affirment qu'ils ont eu raison de le faire, et 47% qu'ils ont tort.

Les usagers réguliers et occasionnels de TER, Intercités et Car TER SNCF sont les plus nombreux à estimer que les agents SNCF ont eu raison de cesser le travail (57%) alors que les personnes qui n'utilisent jamais ces moyens de transports estiment à une légère majorité qu'ils ont eu tort (52%).

Par ailleurs, 66% des Français considèrent que les mobilisations sociales vont s'amplifier dans les semaines à venir, 28% qu'elles vont "rester les mêmes", et 5% qu'elles vont se réduire.

Plus de la moitié (53%) des Français disent faire confiance aux syndicats pour défendre les salariés, et 46% ne pas leur faire confiance. Ils sont à peu près autant (55%) à considérer que l'action des syndicats n'est pas efficace, et 44% qu'elle est efficace.

Enfin, 51% des Français estiment que les syndicats de salariés sont "plutôt un élément de blocage de la société", tandis qu'ils sont 48% à dire qu'ils sont "plutôt un élément de dialogue".

Le trafic SNCF a été perturbé ces derniers jours après cet accident qui a entraîné des arrêts de travail sur la base du droit de retrait de conducteurs et contrôleurs.

Ce TER avait percuté le 16 octobre dans les Ardennes un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau, faisant 11 blessés. Le conducteur du train avait porté secours aux passagers alors qu'il était lui-même touché.

Étude réalisée par internet les 22 et 23 octobre auprès de 1.002 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.