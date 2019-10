Canada: minoritaire, Trudeau écarte un gouvernement de coalition

(Belga) Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, réélu pour un second mandat lors des élections législatives de lundi mais sans majorité absolue, a écarté mercredi l'idée de former un gouvernement de coalition.

"J'ai l'intention de m'asseoir avec tous les chefs de partis dans les semaines à venir pour discuter de leurs priorités (et) de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour répondre aux préoccupations des Canadiens", a déclaré M. Trudeau lors de sa première conférence de presse depuis les élections. "Mais je peux vous dire qu'il n'est pas dans nos plans de former une coalition, formelle ou informelle" avec des partis d'opposition pour gouverner, a-t-il ajouté. Comme pendant son premier mandat, le nouveau gouvernement sera paritaire, avec autant de femmes que d'hommes, a-t-il annoncé. Le nouveau cabinet sera présenté le 20 novembre, a-t-il précisé. Le parti libéral de M. Trudeau a remporté les élections face aux conservateurs d'Andrew Scheer, récoltant 157 des 338 sièges à la Chambre des communes, contre 121 pour ces derniers. Les conservateurs ont cependant remporté le vote populaire, avec 34,4% des suffrages, contre 33,1% pour les libéraux, qui n'ont réussi à faire élire aucun député dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan (ouest). Pour gouverner, Justin Trudeau devra chercher le soutien ponctuel de plus petits partis représentés à la chambre, comme le Nouveau parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh, le Bloc québécois (BQ) ou le Parti Vert. Baisses d'impôts pour la classe moyenne, lutte contre le changement climatique, expansion d'un oléoduc controversé entre l'Alberta et la côte de Colombie-Britannique seront au nombre des priorités de son nouveau gouvernement, a affirmé le Premier ministre. (Belga)