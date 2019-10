Pérou: découverte d'une variété d'arbre de l'époque inca que l'on croyait disparue

(Belga) Un groupe d'archéologues péruviens a découvert une variété d'arbre datant de l'époque inca que l'ont croyait disparue et qu'ils ont baptisée "ollanta", a annoncé l'un d'eux à la presse mercredi.

"Nous avons réussi à découvrir cette espèce arboricole inca native, nommée +ollanta+ (..) qui va avoir une très grande importance dans le travail historique et archéologique", a souligné Guillermo Miranda. Il s'exprimait depuis la région andine de Cuzco, où la découverte a eu lieu. Cuzco, ville située dans la cordillère des Andes au sud-est du Pérou, est l'ancienne capitale de l'empire inca. L'arbre, de la famille des verbénacées, peut atteindre jusqu'à 25 mètres. Les Verbénacées sont une famille de plantes dicotylédones. Elle regroupe des arbres, des arbustes, des plantes herbacées et des lianes qui produisent des huiles essentielles. Largement répandues dans le monde, et plus particulièrement dans les zones tropicales et tempérées, ces plantes supportent les milieux arides. La verveine en fait par exemple partie. On suppose que les feuilles et le tronc de l'arbre qui a été découvert étaient utilisés par les incas pour fabriquer des outils et pour concocter certains remèdes. (Belga)