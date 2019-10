Les Belges à l'étranger - Mertens plante un doublé et dépasse Maradona, Lukaku et l'Inter battent Witsel et Hazard

(Belga) Dries Mertens a dépassé le légendaire Diego Armando Maradona au classement des buteurs de tout les temps du Napoli mercredi soir en plantant un doublé face au Red Bull Salzbourg lors de la 3e journée du groupe E de Ligue des Champions. Le Diable Rouge, auteur de ses 115e et 116e buts avec Naples, a par ailleurs permis aux Italiens de battre les Autrichiens 2-3 et de se hisser en tête de leur poule.

Mertens a ouvert le score après 17 minutes d'une frappe puissante dans le plafond du but. En deuxième période, il a une nouvelle fois fait trembler les filets pour redonner l'avantage aux siens (64e) après l'égalisation sur penalty d'Erling Braut Haaland (40e). Le buteur norvégien de 19 ans a rétabli l'égalité une seconde fois à la 72e minute pour planter son 6e but en Ligue des Champions cette saison mais dans la foulée Mertens a offert une passe décisive à Lorenzo Insigne pour le but du définitif 2-3. Avec 116 buts, Mertens chasse désormais le recordman de buts du club Marek Hamsik, auteur de 121 réalisations avec les 'Partenopei'. Au classement du groupe E, Naples mène le bal avec 7 points devant Liverpool (6), Salzbourg (3) et Genk (1). Dans le groupe F, Romelu Lukaku et l'Inter Milan affrontaient le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard et Axel Witsel. Les trois Diables Rouges ont entamé la rencontre. Lukaku, très discret, a cédé sa place à la 62e minute tandis que Thorgan Hazard est sorti à la 84e. Le duel a souri aux Italiens, vainqueurs 2-0 grâce aux buts de Lautaro Martinez (22e) et Antonio Candreva (89e). L'Inter et Dortmund sont à égalités au classement de leur poule avec 4 points. Ils comptent trois longueurs de retard sur Barcelone, vainqueur 1-2 contre le Slavia Prague (1 pt). Jason Denayer était lui aussi engagé dans cette soirée européenne avec son club Lyon. Les Gônes se sont inclinés 2-1 contre Benfica. Ils ont succombé aux buts de Rafa Silva (4e) et Pizzi (86e) malgré un but de Memphis Depay (70e). Jason Denayer a disputé toute la rencontre. Au classement du groupe G tout reste ouvert avec les Français qui sont troisièmes avec 4 points derrière Leipzig (6) et le Zenit (4) et devant Benfica (3). Enfin, on rappelera que dans le groupe H Michy Batshuayi a offert la victoire 0-1 à Chelsea contre l'Ajax en début de soirée. Les Blues partagent la tête de leur poule avec les Néerlandais. (Belga)