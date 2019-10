François Fornieri renonce à l'achat de Win et Elicio: à qui Nethys pourra-t-il vendre ses filiales, au final?

François Fornieri renonce à l'achat de Win et Elicio, deux des filiales de Nethys. La première est spécialisée dans les services informatiques, l'autre dans l'énergie éolienne.

François Fornieri les avait achetées via sa société Ardentia et le gouvernement wallon avait cassé ces ventes à cause d'un manque de transparence et d'un soupçon de conflit d'intérêt puisque François Fornieri était aussi administrateur de Nethys. Il a d'ailleurs fait l'objet de perquisitions la semaine dernière.

Pourquoi ce pas de côté? "Pour retrouver un climat serein, dans le bassin liégeois", dit le communiqué de l'homme d'affaire. Perquisition, procédure judiciaire, soupçon de conflit d'intérêt, nom sali, ces derniers temps la réputation de François Fornieri a été mise à mal, depuis son décision d'acheter ces deux filiales de Nethys.

François Fornieri l'avait dénoncé, lors des nombreuses interviews accordées ces deux dernières semaines, à cause des soupçons qui pèsent sur Ardentia Tech, et alors même que son autre société, Mithra, active dans le pharmaceutique, est en plein essor. L'entreprise devient même un joyau de renommée internationale.

Ce que le communiqué ne dit pas en revanche, c'est s'il va exiger des indemnités de Nethys pour cette vente qui ne s'est pas faite. Reste enfin une dernière question: à qui Nethys pourra-t-il vendre ses filiales, au final ? On le rappelle, la redéfinitition du périmètre de l'intercommunale est une des recommandations de la commission d'enquête Publifin du parlement de Wallonie.

Le nouveau directeur général de Nethys Renaud Witmeur est plutôt optimiste. Les ventes vont pouvoir se préparer dans un contexte serein et sans précipitation, a-t-il indiqué après l'annonce de François Fornieri hier soir.